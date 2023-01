Não é segredo nenhum que o cabelo costuma ser uma das partes mais amadas no corpo das mulheres, sendo inclusive, o maior xodó de muitas delas que até mesmo temem que outras pessoas encostem nele.

Para que os fios possam ficar sempre impecáveis vale de tudo, afinal, todo investimento é pouco quando o cuidado diz respeito ao que mantém a auto estima intacta.

Então, para se certificar de que o cabelo ficará o mais bonito possível, as mulheres buscam os mais variados produtos de beleza que possam garantir toda a beleza e maciez desejadas.

Pensando nisso, separamos uma planta baratinha e super eficiente para quem deseja cuidar dos fios sem gastar muito.

Conheça a planta que protege e deixa o cabelo bonito e macio

Facilmente encontrada em feiras, lojas de produtos naturais ou na própria natureza, a babosa, também conhecida como Aloe Vera, é um verdadeiro milagre natural para as pessoas mais vaidosas com o cabelo.

Por mais que muitos utilizem o gel da planta para fins medicinais, a maioria não conhece realmente quais são os seus benefícios quando o assunto é a saúde capilar.

Bem para começar, a babosa auxilia no tratamento da queda capilar por ser um ótimo incentivo na produção de colágeno e assim, auxiliar na fixação dos fios no couro cabeludo. Para mais, a incrível planta também fortalece e torna os fios menos quebradiços pela rica presença de água e minerais.

Há tempos está querendo que o seu queridinho cresça? Pois agora você já sabe que para ajudar no crescimento basta utilizar Aloe Vera, pois as vitaminas nela presentes, como é o caso da A, B1, B2, B6, C e E, além dos minerais como cálcio e ácido fólico, contribuem para que ele possa crescer de forma mais rápida, forte e sem falar que o deixa super nutrido e hidratado.

Os benefícios não param por aí, a babosa também combate a caspa, os fios secos e quebradiços, controla aquela chata oleosidade, reduz a inflamação do couto cabeludo e ainda serve como proteção contra os raios ultravioletas.

A planta pode ser plantada em qualquer lugar, até mesmo dentro de apartamentos, e fornece um estoque quase que ilimitado de produtinhos milagrosos para o cabelo.

Ademais, para aqueles que não querem mexer com o plantio e cuidados, a babosa e seus diversos benefícios podem ser facilmente encontrados nos próprios produtos para cabelo, como máscaras, shampoos e condicionadores.

Para além dos cuidados com os fios, a planta também favorece a cicatrização de feridas e queimaduras, previne cáries nos dentes e fornece um alívio na prisão de ventre, sendo também considerada como ótima aliada a saúde.

