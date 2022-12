Existem várias coisas que as mulheres fazem com as amigas e os homens nem sonham que isso aconteça.

Entre boas amigas não existem segredos, então é bom ficar atento, pois com certeza elas contarão tudo para as parceiras e você pode sair com uma fama ruim.

Nem sempre tem a ver com “ser fofoqueira”, mas sim pedir opinião às amigas para ter certeza que não está entrando em uma enrascada ou se está entrando no caminho certo.

Diante disso, separamos uma lista de coisas que elas fazem juntas e muitos nem imaginam o que está acontecendo. Confira e fique atento!

5 coisas que as mulheres fazem com as amigas e os homens não fazem ideia:

1. Print de tudo em tempo real

Nem adianta pensar que ela é diferente e não manda tudo para a amiga. Ela manda sim! Seja para pedir opinião se há verdade do que está dizendo ou seja para compartilhar seus vacilos, a mulher sempre dirá a amiga o que está acontecendo.

No meio de uma discussão então, ela pode mandar até no grupos das amigas para entrar em consenso se está totalmente certa ou se vale a pena ceder um pouco.

O que não adianta é pensar que estará iludindo a mulher. As amigas dela logo saberão de tudo e podem te desmascarar.

2. Ida no banheiro para conversar

Sabe aquela ida no banheiro repentina depois de uma conversa entre vocês na mesa? Com certeza elas irão ao banheiro conversar sobre isso.

Com toda discrição, ela fará da melhor forma para que você nem perceba sobre a necessidade dela em ponderar com a amiga o que é melhor a se fazer.

3. Troca de informações por olhares

Acredite: elas sabem muito bem trocar comentários e informações apenas com piscadas e olhares.

Não é preciso uma sequer palavras para que entendam o que a outra está querendo dizer.

Isso pode até soar meio confuso, mas as mulheres realmente possuem capacidades ímpares na hora de conversar com as amigas.

4. Sinais particulares

Elas organizam sinais para quando saem juntas. Seja uma piscadas, uma cutucada, ou o que for, isso pode ser o informativo para que a amiga aja e a tire de lá.

Principalmente se for em uma balada e um homem estiver flertando descaradamente e incomodando o rolê. Nessa situação, com certeza elas vão se comunicar entre si.

E um detalhe importante: boas amigas se conhecem intimamente. Elas reconhecerão quando uma parceira estiver em maus lençóis.

5. Planejamento do que acontecerá no rolê

Na hora de escolher a roupa e o batom, elas já arquitetam o que acontecerá na noite. Se o batom for muito vermelho e cremoso, dificilmente ela estará com planos para beijar e ficar toda borrada.

Ou seja, as amigas não saem de casa contando com o acaso e se ela der moral para você, saiba que você foi escolhido e não ao contrário.

