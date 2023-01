Família pede ajuda para bancar cirurgia de bebê que nasceu com doença rara no coração

Com apenas seis meses de vida, a pequena Elisa Tavares Leite, que atualmente vive em Goiânia, precisa passar por uma delicada cirurgia no coração, que deve ser feita em São Paulo. No entanto, devido aos altos custos do procedimento, amigos e familiares iniciaram uma onda de solidariedade para ajudar a pequena.

Ao Portal 6, a mamãe da garotinha, Lara Roberta Tavares Machado Fernandes, revelou que o problema de saúde da filha vem desde que ela nasceu, após o diagnóstico de bronquiolite aos 13 dias de vida. A criança ainda ficou internada na UTI.

“Só pela misericórdia de Deus eu não ter perdido a minha filha. Eles cogitaram a possibilidade de entubar ela se não melhorasse, mas Deus foi misericordioso e devolveu o sopro de vida para ela”, contou a genitora.

Pouco tempo depois, por meio de um ecocardiograma, ainda foi descoberta uma Comunicação Interventricular (CIV), que é um tipo de cardiopatia congênita que precisa ser operado antes que Elisa complete oito meses.

“A Elisa tem uma cardiopatia congênita, tem o que há de mais importante, uma CIV que tem uma repercussão grande para o pulmão. Ela precisa de uma correção cirúrgica para essa CIV e hoje o lugar mais adequado para ela fazer essa cirurgia é no estado de São Paulo, da Beneficência Portuguesa, referência em cardiopatia principalmente de bebês, de crianças neonatal”, detalhou.

Todavia, a cirurgia que a garotinha precisa passar é de alto custo e o plano de saúde da família não cobre o valor. Por isso, a mãe decidiu abrir uma rifa e um Pix solidário para buscar ajuda.

“O plano de saúde não cobre a cirurgia dela, ainda mais que ela é cardiopata e cardiopatia congênita, ela nasceu com isso. Aí, a média de cirurgia é R$ 204 mil, contando com hospital R$ 100 mil, com despesas de ida, vinda, lugar para ficar, porque hotel em São Paulo é caro, mas o médico R$ 104 mil, uma média geral de R$ 204 mil. Se Deus quiser, eu tenho fé que com a ajuda de muita gente ainda nós vamos conseguir chegar a esse valor”, afirmou.

“Graças a Deus a gente tem o serviço da gente, mas seria muito dinheiro para pouco tempo. Aí foi onde todo mundo, muitos colegas, muitos amigos, falaram “olha vamos fazer uma rifa solidária, vamos fazer um Pix solidário”. Se Deus quiser, eu tenho fé que com a ajuda de muita gente ainda nós vamos conseguir chegar a esse valor”, completou.

O PIX solidário tem chave 116459311-02, CPF da bebê, para quem puder contribuir com a arrecadação. Além disso, o familiar Thiago Nogueira é tatuador e começou uma rifa, na plataforma Rifa Digital, sendo vendida por R$ 10 e valendo uma tatuagem de R$ 1.500.

A mãe da garotinha conta que não é nada fácil para a família, ainda mais que para evitar que a pequena seja exposta a vírus, ela, o marido e a outra filhinha, de apenas 03 anos, precisam viver praticamente sem contato com ninguém para não colocar a vida dela em risco.

“É um medo, é uma insegurança. Ao mesmo tempo que a gente tem uma fé enorme, a gente vive um dia de cada vez porque se não a gente surta. Não é fácil para uma mãe, um pai, para a família, só quem passa mesmo para poder saber como é”, pontuou.

Lara Roberta destaca ainda que “tenho fé em Deus de que até a última semana de janeiro a gente vai estar com o dinheiro completo para ela fazer a cirurgia”.