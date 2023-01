Prazo para inscrição de concurso público com cargos de diferentes níveis em Goiás termina terça (03)

Termina nesta terça-feira (03) o prazo para participar do concurso público da prefeitura de Palestina, no sul de Goiás.

Ao todo, são 40 vagas disponíveis, com início imediato e formação de cadastro de reserva, para os níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados em participar do certame podem se inscrever por meio do site do Inep Brasil – banca responsável pelo processo seletivo.

Entre os requisitos para pleitear uma das vagas estão: ter idade mínima de 18 anos e máxima de 74 anos, possuir CNH na categoria D (motorista) e estar em dia com as obrigações eleitorais.

Os cargos disponíveis são para as vagas de Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas); Agente Comunitário de Saúde (02); Analista Ambiental (01); Analista de Licitações e Contratos (01); Auxiliar Administrativo (05); Guarda Civil Municipal (GCM) (04); Motorista (05); Professor PII (10); Fiscal de Postura (01); Fiscal de Vigilância Sanitária (01).

O concurso é composto por apenas uma etapa, prova objetiva, prevista para acontecer no dia 22 de janeiro de 2023.

Os selecionados terão uma remuneração de R$ 1.212,00 a R$ 3.403,36 e a carga horária semanal é de 30h a 40h, dependendo do cargo escolhido.

Mais informações estão disponíveis no edital.