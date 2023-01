Áreas de instabilidade trazem alerta para risco de tempestade em Goiás

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco potencial de tempestades em diversas regiões do estado nesta quarta-feira (04).

Segundo o órgão, uma combinação de calor e umidade deve favorecer a formação de áreas de instabilidade com possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

Na parte Central e na maior parte do território, a expectativa é de 40mm de água. Em Anápolis, a previsão é de 10mm com a temperatura mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Já em Goiânia o índice de chuva será mais alto, com estimativa de 25mm. Os termômetros por lá devem atingir 30ºC.

As cidades com maior expectativa de água são Itumbiara, no Sul do estado, Santa Helena, no Sudoeste e Rio Verde, também no Sudoeste. As três devem receber uma média de 28mm.

As regiões Norte e Leste serão atingidas em menor escala, registrando respectivamente, 35mm e 20mm.