Esta é a maneira certa de limpar a geladeira por dentro que poucos sabem

Não tem como negar que limpar a geladeira é uma das tarefas mais chatas que existem em casa, porque além de cansativa, ela parece ser interminável.

Bom, mas como é algo que não tem para onde correr, você sabe ao certo qual o jeito certo de higienizar esse eletrodoméstico?

Afinal, pode não parecer, mas a sua geladeira é um prato cheio para milhares de bactérias e germes.

Bom, por mais que seja um ambiente frio, centenas de milhares de micro-organismos vivem nos alimentos que ficam lá dentro, por isso, é necessário uma limpeza frequente.

Segundo especialistas, é recomendado que você limpe o seu aparelho com um pano úmido e defitante regularmente. Além disso, qualquer alimento que tenha caído ou esteja velho lá dentro, jogue fora!

Ademais, para se livrar do mau cheiro, a dica é deixar uma caixa de bicarbonato de sódio, até que o odor desapareça.

Por fim, para aquela limpeza profunda e de forma geral, com direito a descongelar o freezer, a recomendação é fazê-la a cada 3 a 4 meses.

Mas, afinal, como limpar a geladeira?

Para limpar é bem simples. Segue o passo a passo:

Em primeiro lugar, remova todos os alimentos de dentro da geladeira. Ademais, aproveite para jogar fora os molhos que foram esquecidos e o iogurte que você nunca comeu.

Assim, limpe as prateleiras e paredes internas com um pano macio e água morna com sabão. Inclusive, você pode limpar as gavetas na máquina de lavar louça ou na pia mesmo.

Lembre-se de enxaguar bem tudo antes de guardar novamente.

