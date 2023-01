Ganhou herança milionária, mas pode acabar ficando solteira após descobrir do que o marido é capaz

Uma mulher recorreu a um fórum virtual para contar as frustrações que tem vivenciado com o marido, após receber uma herança milionária da mãe e os internautas dividiram as opiniões.

Preferindo não se identificar, ela contou que estava tudo correndo muito bem na relação até, infelizmente, perder a mãe e ficar rica da noite para o dia.

Depois disso, ela guardou o dinheiro em uma conta secundária e começou a perceber atitudes estranhas no parceiro, como ficar insistindo para que ela gastasse com alguma coisa do interesse exclusivo dele.

Não obstante, a gota d’água aconteceu na véspera de ano novo, quando saiu para jantar com o marido e os sogros. Na hora de pagar a conta da noite festiva, ninguém se manifestou, sugerindo que ela arcasse com tudo sozinha.

“A mãe do meu marido brincou sobre pagar do meu ‘fundo de herança’. Isso me deixou indignada, mas não mostrei nenhuma reação”, desabafou na rede social.

Ela explicou que a única atitude que conseguiu ter foi pagar o que consumiu, levantar da mesa e ir embora do restaurante sozinha. Isso deixou os outros três perplexos e revoltados.

“Eles começaram a gritar por mim como uma multidão tentando me fazer voltar, mas eu fui para casa”, relembrou. A mulher ainda contou que o esposo chegou em casa às 03h da madrugada, histérico e hostil, acusando a parceira de ser “vingativa” e “patética”.

A vítima foi acusada de ter se recusado a pagar o jantar por “vingança”, já que a família dele não pôde ajudá-la durante o tempo em que a mãe falecida esteve doente.

Depois do longo desabafo, vários internautas comentaram o ocorrido. Enquanto inúmeros defenderam ela e criticaram o homem, outros ponderaram que não havia mal algum em pagar a comanda.

“Desculpe a palavra, mas seu esposo é um nojento e asqueroso. Totalmente interesseiro”, disse uma revoltada. “É hora de falar com um bom advogado e colocar esse dinheiro em algum tipo de fundo em que seu marido não possa tocar em caso de divórcio”, aconselhou outro.