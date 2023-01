Depois de receber uma negativa de uma adolescente durante a festa de fim de ano que ocorreu no centro do município de Itaguaru, um jovem de 19 anos, cometeu o crime de estupro qualificado.

Isso é o que aponta a investigação da Polícia Civil, que assumiu o caso no último dia 02. Conforme a apuração, autor e a vítima participavam da festa quando ele abordou a adolescente com o intuito de ‘ficarem’.

Ela recusou. Assim, quando a adolescente estava indo embora, o jovem a seguiu e, ao chegarem em um local ermo, a arrastou para um milharal – momento no qual praticou o abuso.

“A vítima procurou a Polícia Civil no dia posterior, quando foi feito todo o exame de corpo de delito e, com as informações, policiais civis diligenciaram em busca do autor que foi preso em flagrante na cidade de Uruíta. Ele responderá pelo crime de estupro qualificado”, explica o delegado, Kahlil Nogueira.