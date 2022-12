Em 2022 houveram alguns signos que não tiveram sorte, porém, em 2023, tudo será diferente e é bom estar preparado para a virada de chave.

Tanto no campo profissional, quanto no amoroso e pessoal. Tudo poderá melhorar para essas casas astrológicas no próximo ciclo.

É bom ter fé e confiar no destino, pois ele tem reservado algo maravilhoso para os signos que listaremos. A sorte fará parte da rotina diária deles.

Vale lembrar que este será um bom tempo para para aproveitar e realizar apostas em loterias.

Confira agora os signos que não tiveram sorte em 2022, mas chegam em 2023 com tudo!

1. Touro

O signo de Touro foi muito azarado em 2022 e sofreu muitos prejuízos. Mas o próximo ciclo chega para trazer muita coisa boa para os nativos.

Os eclipses no eixo desta casa prejudicou muito os taurinos. No entanto, tudo poderá melhorar agora, principalmente no campo amoroso e profissional.

Uma paixão verdadeira e forte aparecerá para marcar a vida dos nativos. Os planos do seu negócio também poderá prosperar.

2. Leão

Esse signo também será muito abençoado no próximo ano e vivenciará momentos maravilhosos ao lado de quem tanto ama. Sim! Esta paixão dará certo em 2023.

As relações interpessoais do leonino serão modificadas. Pessoas ruins sairão das vidas dos nativos para que apenas boas fiquem.

Viagens também poderão sair do papel e finalmente dar certo! Prepare o passaporte, pois dessa vez realizará esse grande sonho.

3. Sagitário

O sagitariano também terá muita sorte no próximo ciclo e será totalmente diferente para os nativos.

Regido pelo planeta Júpiter, o planeta da sorte, o sagitariano vencerá muitas missões em 2023 que sequer imaginava.

Jogar em loterias pode ser uma excelente escolha para eles, já que tudo estará voltado para o bem desta casa.

