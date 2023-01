Existem alguns signos que terão muitos motivos para sorrir neste ano de 2023, segundo o horóscopo. A sorte estará ao lado deles e ninguém poderá estragar isso.

Sorte, abundância, romantismo e dinheiro são algumas coisas que não faltarão para essas casas astrológicas que listaremos abaixo.

É bom confiar mais na própria intuição, pois ela não falhará neste ano. Abra as portas do coração para o universo e perceba as mudanças acontecendo naturalmente.

Tudo será diferente e, ao final do ano, essas pessoas nem acreditarão em tudo que vivenciaram e conquistaram.

Confira agora quais os 3 signos que terão muitos motivos para sorrir em 2023:

1. Leão

Esse novo ciclo entregará várias possibilidades boas para as pessoas com o Sol ou ascendente em leão. Pela primeira vez, essa casa deverá se aventurar mais e aproveitar cada experiência.

Logo, é bom estar preparado para a agitação contagiante que será os próximos meses, com direito a muitos sorrisos, felicidade genuína e novas pessoas no caminho.

Porém, algumas pessoas que não são mais benéficas nessa nova trajetória deverão sair de cena. O leonino terá que saber lidar com isso bem.

Profissionalmente, os nativos se redescobrirão e receberão muitas oportunidades de crescimento. No campo amoroso também será um sucesso. Esse ano será perfeito para os leoninos. Tenha fé!

2. Libra

Esta 7º casa do zodíaco, regida pelo planeta Vênus, recebe forte influência de amor, beleza e abundância. E, em 2023, não será diferente para os librianos.

Os nativos receberão novas possibilidades e avanços significativos em quase todas as áreas da vida. É preciso ter coragem para correr atrás dos sonhos e sair da zona de conforto.

Os astros se alinharam para beneficiar essa casa, porém é fundamental ter uma contrapartida deles.

3. Escorpião

Essa casa finalmente receberá o reconhecimento que tanto sonha e se apaixonará perdidamente antes do segundo eclipse.

No campo profissional, há duas possibilidades: ou será uma boa promoção ou o sonho de abrir o próprio negócio sairá do papel. Pessoas com o Sol e ascendente nessa casa se destacarão dos demais em 2023.

Coloque todos os medos e receios dentro de um saco de lixo e encare os projetos e oportunidades com garras e dentes. O sucesso fará parte da rotina deste nativo!

