Aparecida de Goiânia abre 400 vagas para profissionais da educação; veja o edital

Estão abertas as inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a contratação de 413 profissionais de educação. O objetivo é suprir déficits na rede municipal de educação do município.

Os interessados devem se inscrever até às 23h59 do dia 16 de janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da administração.

As vagas oferecidas são para os cargos de professor e para a função de agente educativo. No primeiro caso, os interessados devem ter formação em Pedagogia ou em Educação Física. Os selecionados para qualquer um dos cargos cumprirão carga horária de 30h semanais, podendo ser nos turnos matutino ou vespertino, com salário de R$ 3.379,15.

Já para os interessados em vagas na função de agente educativo, é necessário comprovar formação escolar mínima em nível de Ensino Médio. Os classificados atuarão nas Escolas Municipais ou nos CMEIs e receberão pela carga horária de 30h semanais remuneração de R$2.072,47.

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico da prefeitura, preencher os formulários disponibilizados e anexar documentos exigidos pelo certame. O critério de classificação será estabelecido por análise curricular e levará em consideração a formação acadêmica, cursos complementares e tempo de experiência profissional.