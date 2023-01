Cachorro avaliado em R$ 9 mil, que desapareceu em Anápolis, é encontrado pela polícia

Um cachorro da raça American Bully, avaliado em R$ 9 mil, foi resgatado e devolvido para o dono neste quarta-feira (04), em Anápolis.

O animal havia desaparecido da casa do tutor no final de novembro de 2022, no bairro Jundiaí. A Polícia Civil localizou o pet em uma residência no Bairro de Lourdes.

Segundo o relato da dona, ela sempre deixava o bichinho de estimação passear na porta de onde eles moravam, mas um dia ele sumiu.

A mulher registrou o caso na polícia, na tentativa de encontrar o cachorro novamente. O animal foi localizado em um residência e foi devidamente devolvido aos tutores.

O homem que estava na posse do pet perdido foi encaminhado a delegacia para explicar sobre a posse do American Bully.