Carreta carregada de Heineken tomba e espalha cerveja em viaduto de Anápolis

Uma carreta carregada com fardos de cerveja Heineken tombou na tarde desta quinta-feira (05), no Viaduto Nelson Mandela, entre as avenidas Brasil e Faiad Hanna, na região Central de Anápolis.

O acidente deixou boa parte da carga espalhada na pista. Muitas das garrafas estilhaçaram no chão e a bebida também ficou impregnada no asfalto.

O trânsito ficou lento no local. Veículos que passam pela rotatória demoram mais tempo para conseguir acessá-la, uma vez que algumas pessoas ajudam a retirar a carga.

Não há informações sobre o que causou o acidente, tampouco sobre feridos.