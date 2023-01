Goiânia é palco de mega evento cultural gratuito com mais de 300 atrações

A cidade de Goiânia será cenário de um grande evento cultural com 338 apresentações gratuitas. Do dia 5 até 31 de janeiro, o município receberá a segunda etapa do projeto Claque – Retomada Cultural.

Os espetáculos acontecerão em diversos centros culturais da cidade, sendo eles: Teatro Goiânia, Teatro Sesc Centro, Vila Cultural Cora Coralina, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, além de unidades do Sesc em Campinas, Setor Universitário, Faiçalville, e Lar de Idosos Roda da Vida.

Durante o festival, os participantes poderão se divertir com várias apresentações de diversos tipos, como música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual e circo. Para saber mais sobre, a programação é divulgada diariamente por meio do Instagram da página cultural.

Apesar do evento ser gratuito, os ingressos para a festividade devem ser reservados e retirados, de forma online, pela bilheteria digital Sympla.

O espetáculo marca a segunda etapa do projeto Claque – Retomada Cultural no município. A primeira aconteceu em dezembro de 2022 e contou com mais de 90 apresentações.

Além da capital, outras cidades do interior também são beneficiadas com a ação.