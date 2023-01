Aberta nova seleção na FAB; são vagas em 18 municípios para diversas áreas

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com seleção aberta para a Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, ao Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe.

Os interessados devem se inscrever diretamente pelo site da FAB a partir do dia 09 de janeiro. O período se estende até 1º de fevereiro.

Alguns dos cargos oferecidas são para as funções de Cozinheiro, Borracheiro, Carpinteiro, Mecânico, Motorista, Pintor, Serralheiro, Pedreiro, Eletricista, entre outras.

As vagas são para 18 municípios em 11 estados e no Distrito Federal. Além de Anápolis (GO), as cidades contempladas são: Belém (PA), Alcântara (MA), Brasília (DF), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Manaus (AM), Recife (PE) e Parnamirim (RN).

Também há oportunidades em Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Lagoa Santa (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Guaratinguetá (SP), Pirassununga (SP), São José dos Campos (SP) e Campo Grande (MS).