Mulher faz barraco no churrasquinho do ex e chega a ameaçá-lo com faca em Anápolis

Na noite desta quinta-feira (05), o dono de um estabelecimento alimentício, localizado no Residencial Araguaia, em Anápolis, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1 mil após a ex-companheira dele ir até o local e promover uma verdadeira quebradeira.

O Portal 6 apurou que o homem, de 40 anos, estava no comércio, até que, em um determinado momento, a mulher, de 41 anos, chegou e jogou churrasquinhos e demais alimentos, que já estavam prontos, no chão. Ela ainda teria começado a quebrar caixas plásticas, térmicas, assim como a churrasqueira do espaço.

Mesmo o estabelecimento estando com clientes, a suspeita não se importou com a presença deles e ameaçou de morte o ex-companheiro na frente de todos.

Com uma faca em mãos, a mulher teria alegado que mataria o comerciante caso ele abrisse novamente as portas do comércio.

Antes de sair do local, a suspeita ainda desferiu diversas ofensas contra a vítima, além de também pegar e levar embora uma tábua de madeira.

Diante do prejuízo, o homem prestou queixa na Central de Flagrantes e revelou para os policiais que ele já está separado da mulher há cerca de cinco meses, estando inclusive com o processo de divórcio em andamento.