Pai e filho bebê morrem em grave acidente na BR-153, confirma PRF

Uma tragédia familiar foi registrada no final da tarde desta sexta-feira (06), na BR-153, em Santa Tereza de Goiás, no Norte do estado.

O grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão tirou a vida de um pai, jovem de 21 anos, e seu filho, um bebê com apenas 07 meses de vida.

Havia também uma terceira pessoa dentro do carro. Ela foi resgatada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porangatu.

O caminhão envolvido na fatalidade tinha a logo da Goinfra. Ao O Popular, a autarquia informou que o veículo pertence a uma empresa terceirizada, que presta serviços para o governo.

Após o acidente, o motorista fugiu e se escondeu no mato, mas foi encontrado pelos policiais e encaminhado à Delegacia de Porangatu.