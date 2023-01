Vídeo emocionante mostra criança comemorando o fim do tratamento contra o câncer; veja

Viralizou nas redes sociais um emocionante vídeo de uma criança comemorando o fim do longo tratamento contra o câncer com uma “dança da vitória” e o registro comoveu os internautas.

A pequena Milena, de apenas seis anos, enfrentou uma dura batalha com a doença. Contudo, ao concluir a guerra, decidiu finalizar este capítulo com muita comemoração e acabou deixando o legado no Hospital Fundación Hospitalaria, de Saavedra, em Buenos Aires, na Argentina

Ela, a mãe e o enfermeiro responsável pelo tratamento e pela filmagem, Daniel Yolan, dançaram a música “La gran fiesta” (“A grande festa”), com bastante gingado, pulos e sorrisos.

“Desde que nos vimos, houve uma conexão especial entre nós. Passamos momentos difíceis com os pais dela, mas a força que essa menina dava para tudo merecia uma comemoração”, disse o enfermeiro, com um enorme carinho por Milena, ao portal argentino Todo Noticias.

Ele ainda explicou que o pedido de gravar o vídeo para o TikTok partiu da pequena heroína e ele não soube dizer não.

Agora, depois da repercussão e sucesso, Daniel contou que as outras crianças da ala de quimioterapia já informaram que assim que concluírem os tratamentos, também adotarão a “dança da vitória” pela longa trajetória vencida.

“Eu não esperava isso, a emoção é realmente muito, muito grande. Fico muito feliz em dar visibilidade a isso. Brincar também é saúde. Nós, enfermeiros, sempre fazemos tudo que está ao nosso alcance para que as crianças possam melhorar e seguir em frente”, finalizou.

Assista!