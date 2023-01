Se você sente que a bateria do seu telefone está acabando mais rápido, nem sempre a ação significa um defeito no aparelho. Às vezes, algumas funções ativadas podem estar consumindo toda a bateria do seu telefone. No entanto, há uma forma de reverter a situação e economizar a bateria do celular.

Para que isso ocorra, é necessário que algumas dicas e regras sejam seguidas. Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas dicas que podem ajudar a economizar a bateria do celular.

Conheça as melhores formas de economizar a bateria do celular

1. Diminua o brilho de tela

Uma das coisas que mais consome a bateria do celular é o nível do brilho de tela. Então, se você está notando que a bateria do seu aparelho tem acabado mais rapidamente, tente reduzir o nível do brilho de tela.

2 Reduza o tempo para a tela desligar

Uma dica para economizar a bateria do celular é diminuir o tempo para a tela desligar. Lembre-se que quanto menos tempo você deixar a tela ligada, menos bateria será gasta.

Para diminui a duração, basta acessar as “Configurações” e, em seguida, ir até a opção “Tela”. Depois basta clicar o “Modo de espera” para que alterar para o tempo desejado.

3. Desative o Wi-fi, bluetooth, localização e 3G

Caso você não esteja utilizando nenhuma das opções acima (Wi-fi, bluetooth, localização e 3G), busca desativá-los do seu aparelho celular. Isso porque. quando ligados, os itens são capazes de reduzir drasticamente os níveis de bateria do seu celular.

4. Ative o modo de economizar a bateria

Nem todos os celulares possuem essa opção, mas se o seu tiver, ela pode ser um ótimo aliado na batalha para fazer com que a bateria do seu celular dure cada vez mais.

A função pode ser acessada em “Configurações” e depois em “Bateria”. Logo em seguida, basta tocar no botão de menu, localizado pelos três pontos verticais e, depois, no canto superior direito, escolher a Economia de bateria.

5. Desinstale os aplicativos que você não usa

Por fim, busque desinstalar alguns aplicativos que você não usa mais. Isso porque eles podem estar sugando boa parte da sua bateria e você pode nem estar se dando conta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!