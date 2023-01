Governo de Goiás anuncia abertura de prazo para cadastro e recadastro no Passe Livre Estudantil

O cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE) para o ano letivo de 2023 começa nesta segunda-feira (09), em Goiás. O procedimento deve ser realizado até 30 de abril.

Apenas os alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG) terão os cartões renovados automaticamente, já que as instituições de ensino ainda não concluíram o ano letivo de 2022.

Os matriculados receberão um e-mail a partir do dia 10 de janeiro informando a data e o local da retirada. Somente aqueles que ingressarem em 2023 precisarão aderir ao sistema, se quiserem usufruir dele.

Em Anápolis, quem já é cadastrado deve procurar a instituição de ensino onde estuda. Os novatos devem levar cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4 para fazer o cadastro na Urban.

O cartão pode ser retirado no terminal urbano da cidade, na Rua Tônico de Pina, no Setor Central, sete dias após a solicitação. Para ativar o benefício é necessário agendamento no Vapt Vupt, por meio do site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Para alunos de Goiânia e região Metropolitana, o procedimento é realizado pelo site www.juventude.go.gov.br. Se aprovado, o estudante é informado por e-mail.

O cartão estará disponível em até 15 dias, contados a partir da data de adesão, em uma unidade do Vapt Vupt. A retirada deve ser agendada pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento. Eles já serão entregues com créditos.