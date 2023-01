Quem nunca passou pela horrível situação de escolher um ovo, mas, ao quebrá-lo, perceber que ele está podre e impróprio para o consumo, não é verdade? No entanto, para a alegria de muitos, existe uma maneira de saber se um ovo está estragado mesmo se abri-lo.

Por meio deste mecanismo, você não passará mais pela horrível situação de ter que jogar todo um alimento fora só porque ele não está apto para o consumo.

Então, para acabar de vez com o problema, o Portal 6 preparou um passo a passo de como identificar se um ovo está, de fato, estragado sem que seja necessário quebrá-lo para isso.

É esta a maneira de saber se um ovo está estragado mesmo sem abri-lo

Se você está com medo de quebrar um ovo e, no final, ele estar estragado, uma técnica bastante inteligente pode acabar de vez com este problema.

Apesar de muitos ovos serem vendidos no mercado com a data de validade claramente exposta, é normal que um ou outro venham estragados.

Para evitar desperdiçar um alimento atoa e, de quebra, ter que lidar com o cheiro horrível do ovo podre basta realizar uma técnica chamada de “Teste de Flutuação”.

O truque consiste em colocar o ovo dentro de um copo de água gelada e, depois, verificar se eles ficam próximos a superfície ou se afundam no fundo.

Caso o alimento tenha afundado, isso é sinal de que ele está fresco e pode ser consumido. Mas, se ele flutuar na água, isto significa que o ovo está estragado e você pode jogá-lo fora sem culpa nenhuma.

Outra dica é colocar o ovo sobre a luz para verificar se ele está apto para ser consumido. Conforme um estudo da Universidade da Flórida , um ovo está fresco quando a gema pode ser vista como uma leva sombra.

Quanto mais intensa ela for, é sinal de o ovo está envelhecendo e, por isso, não deve ser consumido.

