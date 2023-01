Forças de segurança retomam STF e Palácio do Planalto após invasão de radicais bolsonaristas

As forças de segurança conseguiram retirar bolsonaristas radicais do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Militares também conseguiram reduzir o número de extremistas que estão na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Para retomar o STF, o Batalhão de Choque entrou pela garagem do prédio e conseguiu expulsar os vândalos que deixaram um grande rastro de depredação.

O interior do Palácio do Planalto também foi retomado, mas caminhões da Polícia Militar do Distrito Federal ainda lançavam jatos d’água para dispersar quem se aglomerava na rampa.

Os policiais também tentavam fazer recuar radicais que estavam na Praça dos Três Poderes. O prédio do Congresso Nacional ainda tem o teto ocupado e vários extremistas no interior. Houve registro, inclusive, de incêndio.