Homem que usava moto para cometer assaltos em Anápolis morre durante confronto com a Força Tática

Apontado como o autor de diversos assaltos a transeuntes, principalmente na região do Parque Brasília, um homem de 30 anos morreu durante confronto com a Força Tática neste domingo (08).

Identificado como Leandro Diego de Ataídes, o criminoso teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A troca de tiros ocorreu na GO-560, entre Anápolis e Joanápolis.

O homem estava armado e de motocicleta, no mesmo padrão de quando ia às ruas para roubar. Foi perseguido pelos policiais e quando percebeu que o cerco estava fechando, desceu e começou a disparar.

Segundo a Força Tática, nenhum militar da corporação ficou ferido. A arma e a motocicleta do criminoso foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil (PC).

De acordo com a Polícia Militar (PM), consta no sistema que o veículo é oriundo do Distrito Federal (DF) e fruto de roubo.