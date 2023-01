Influencer divide opiniões ao compartilhar o que faz toda vez que entra em um carro com motorista de app

A influencer Brenna Lina compartilhou no TikTok o que faz toda vez que entra em um carro com motorista de aplicativo e viralizou.

O vídeo está próximo de bater 30 milhões de visualizações e vem dividindo opiniões de internautas de todo mundo, que lotaram a caixa de comentários.

“Desde que uma garota disse que deixa cabelo e impressões digitais em todos os seus Ubers, eu deixo cabelo e impressões digitais em todos os meus Ubers”, escreveu no post.

No registro, é possível vê-la colocando um fio de seu cabelo no chão do automóvel e também tocando no vidro da janela com os dedos para deixar marcada a impressão digital.

Segundo a influencer, a tática é utilizada para que ela seja identificada caso aconteça alguma coisa durante as viagens realizadas.

Usuários reagiram ao vídeo com diversos pontos de vista. “Isso não faz sentido nenhum, que paranoia. Se for para fazer isso, melhor nem o usar o serviço dos apps”, disse uma internauta.

“Ela está certa, eu sou assim e ainda fico segurando a trava da porta para o Uber não me trancar”, comentou outra no vídeo.

Veja!