O segredo para cortar alho que quase ninguém sabia (até agora)

Essa dica muda até o sabor do tempero na hora de preparar sua comida

Pedro Ribeiro - 12 de maio de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Acompanhado da cebola, o alho é um dos ingredientes básicos da cozinha. Mas apesar de simples, o sabor é capaz de dar um gostinho especial em qualquer receita.

O que muita gente não sabe é que a forma de picar esse tempero faz muita diferença no gosto. Seja por inteiro, fatiado, amassado, não importa o jeito.

Cada um desses preparos proporcionam um sabor diferente para a comida. Por isso, iremos revelar as diferenças e os segredos que os chefs escondem na hora de fazer um preparo saboroso.

Alho inteiro: Ao deixar o alho sem cortar o é mais leve sabor leve, suave e discreto. Assim, ele fica ideal para ser preparado no forno.

Entretanto, nesse formato ele acaba liberando menos aroma e o pouco suco, temperando as receitas de forma parcial.

Alho amassado: Quando amassado o gosto também é mais suave. Por isso, se quiser evitar o amargo, o é ideal amassar bem.

Alho fatiado: Já fatiado, o gosto fica equilibrado, ali, no meio do caminho entre o suave e o sabor mais forte.

Alho picado: Para receitas mais intensas, deixar bem picadinho irá fazer toda diferença. Isso porque, irá liberar mais suco.

Pasta de alho: Dentre as opções mais fortes, está a de triturar o alho até que vire uma pasta homogênea. Seja batendo no liquidificador ou amassado com azeite após ir ao forno. O resultado é intenso e bastante presente.

No entanto, existem pessoas que não gostam do gosto tão forte, para elas também existe uma solução!

Acontece que, se você retirar o miolo verde que fica presente no centro dos dentes de alho irá diminuir a sensação de amargor.

Outra dica é mergulhar o tempero em suco de limão, água fria ou vinagre, alguns minutos antes de começar a cozinha-lo.

