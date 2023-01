Quase 12 mil pessoas fazem prova para concurso da Polícia Civil de Goiás neste domingo (08)

As provas objetiva e discursiva para o cargo de papiloscopista da Polícia Civil de Goiás serão realizadas neste domingo (08), a partir das 13 horas, em Goiânia.

A seleção recebeu 11.740 inscrições para disputar as 60 vagas disponíveis para o cargo. A concorrência é de 195 candidatos por vaga.

Quem vai fazer a prova deve consultar e imprimir o cartão de informação do candidato – onde consta horário e local de prova – disponível no site do Instituto AOCP.

Para a realização da prova é necessário comparecer ao local com uma hora de antecedência e apresentar documento de identidade oficial com foto e o cartão de informação do candidato impresso, além de caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

Não são aceitos documentos de identificação digitais. O portão de acesso ao local de realização desta etapa será aberto às 12h e fechado às 13h. A prova terá duração total de cinco horas.

São ofertadas 60 vagas com salário de R$ R$ 6.353,13. O certame prevê ainda as etapas de avaliação de aptidão física, avaliações médica, psicológica e avaliação da vida pregressa e investigação social, além do curso de formação.

Outros cargos

Além das vagas pra papiloscopista, o edital 006/2022 prevê a oferta de 310 vagas para Escrivão de Polícia da 3ª Classe e 450 vagas para Agente de Polícia da 3ª Classe.

Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais, com salário de R$ R$ 6.353,13. A prova objetiva para agente de polícia foi realizada em dezembro, enquanto a etapa para escrivão será realizada no próximo dia 13 de janeiro.