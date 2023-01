Caiado diz que polícia vai desmontar todos os acampamentos golpistas em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou nesta segunda-feira (09) que todos os acampamentos que reúnem golpistas em Goiás serão esvaziados.

Ele se reuniu na manhã com chefes da segurança pública de Goiás. O objetivo é traçar estratégias em relação aos atos antidemocráticos deste domingo (08), em Brasília.

Segundo o governador, ações serão tomadas em todo o estado para manter as “rédeas democráticas” e criticou os atos terroristas.

“Nós não podemos permitir que o resultado de uma eleição possa amanhã dar margem a esse tipo de atitude que ocorreu na nossa capital [federal]”, disse Caiado.

Em Goiânia, o acampamento em frente ao QG do Exército, na Praça dos Expedicionários, foi totalmente desmontado. Em Anápolis, a estrutura na entrada da Ala 2 ainda não tinha retirada confirmada pela manhã.

Estavam presentes o secretário de segurança Pública, Renato Brum, o comandante da Polícia Militar, coronel André Henrique Avelar e o delegado geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço.

Para a reunião, que aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Caiado interrompeu licença médica e retornou a Goiânia.

O governador ainda lembrou o histórico de oposição ao PT, mas lembrou que sempre o fez nos limites constitucionais.

“Eu acho que ninguém no Brasil tem mais história de oposição política a esquerda e ao PT do que Ronaldo Caiado…Mas eu jamais na minha vida admiti em qualquer momento que houvesse a quebra do respeito ao Estado Democrático de Direito”, ressaltou.