“Golpe não vai ter”, afirma Lula em reunião com governadores e demais poderes

Reunido na noite desta segunda-feira (09) com os 27 governadores de estados, os presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula (PT) voltou a condenar a invasão bolsonarista em Brasília e garantiu que o Governo Federal vai conseguir pôr fim nos movimentos que tentaram derrubá-lo do Poder.

“Golpe não vai ter”, afirmou o presidente de forma enfática.

Segundo Lula, as cerca de 1.500 pessoas que invadiram as sedes dos Três Poderes já foram presas e permanecerão encarceradas até o fim do inquérito comandado pela Polícia Federal.

Para o presidente da República, a Polícia Militar do Distrito Federal, que está sob intervenção, e setores do Exército, foram coniventes com os radiciais bolsonaristas desde antes da posse dele.

Lula também lembrou que foi a pessoa que mais perdeu eleições para Presidência da República (1989, 1994 e 1998) e ainda assim nunca questionou o resultado nem a lisura das urnas eletrônicas.

A fala foi uma clara referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que saiu do Brasil às vésperas da troca de comando do país para não passar a faixa presidencial ao petista.