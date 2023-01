Mercadinho chama atenção ao mostrar o que acontece com quem pede fiado

Placas de anúncios sobre não vender fiado são bastante comum em diversos estabelecimentos comerciais, mas um mercadinho de Buenos Aires, na Argentina, inovou muito e acabou viralizando.

O proprietário do local decidiu colocar um boneco, semelhante a um cadáver, envolvido por um saco preto, na entrada do mercado com uma placa “pediu fiado”.

A atitude deixou implícito que a última pessoa que teria pedido para comprar e pagar depois foi morta. Logo, quem quisesse tentar a sorte, poderia ter o mesmo “fim” que ele.

Houve muitas pessoas que interpretaram com humor, mas bastante argentinos e internautas que visualizaram a postagem ficaram chocados com a radicalização do proprietário.

“Foi uma péssima piada de mau gosto”, disse um usuário da internet. Outros comentaram que a ideia foi ímpar e original, que inclusive iriam aderir também nos próprios comércios.