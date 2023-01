Banda Capital Inicial anuncia novo show em Goiânia; veja onde e quando

Donos de grandes hits que marcaram a década dos anos 80, a banda Capital Inicial retorna a Goiânia com mais um show de sucesso no dia 26 de maio.

A apresentação acontecerá na Arena Multiplace, área anexa ao Laguna Gastrobar, que fica na Alameda Barbacena, no setor Alto da Glória. A abertura dos portões está prevista para acontecer às 17h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site Balada App. Os valores para primeiro lote estão em R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira).

O evento também contará com as apresentações da banda de pop e rock Liga Joe e do cantor e compositor Marllon.

Durante o show, o grupo promete proporcionar uma volta ao passado ao relembrar músicas de sucesso como “O Passageiro”, “Primeiros erros” e “Natasha”.

Vale lembrar que, recentemente, o Capital Inicial completou 40 anos de estrada e rodou o Brasil com uma turnê de comemoração.