Compras na Ceasa são alternativas para economizar até 250% no preço dos alimentos em Goiânia

A cesta de compras dos goianienses encolheu em 2022. A capital fechou o ano com inflação de 4,77%, e o grupo de produtos relacionados à alimentação está entre os que pressionaram o índice e ajudaram a encarecer o custo de vida na capital. Apesar disso, o consumidor que busca por frutas, hortaliças, legumes e pescados pode obter economia de até 250% comprando na Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO).

O gerente da divisão técnica da Ceasa, Josué Lopes, explica ao Portal 6 que a redução nos valores se deve à margem de lucro do comércio varejista, que adquire boa parte dos produtos comercializados em Goiânia no local. “Eles compram conosco e costumam revender esses produtos de 100% até 250% dos preços encontrados aqui. Então, é um bom negócio obter direto com os produtores”, diz.

Os preços, contudo, podem ficar mais caros nas próximas semanas. “Nos três primeiros meses do ano, temos um período chuvoso intenso, que pode atrapalhar a produção rural e afetar a oferta. Foi assim em 2022 e tendência é se repetir neste ano, mas ainda não sabemos se subirá mais que no ano passado”, expõe.

A movimentação na Central começa às 04h e costuma se alongar até o início da tarde, entre 13h e 14h. “É o famoso fim da feira, onde dá para negociar descontos. Mas, a depender do ritmo do comércio no dia, pode ser que você não encontre mais nada”, alerta o gerente.

O principal conselho de Josué Lopes é acompanhar as cotações por meio do site da Ceasa. “Aqui é quase como a bolsa de valores, por depender muito de oferta e demanda. Tem que acompanhar os preços antes e fazer uma aquisição inteligente, e aproveitar para cobrar o comércio varejista em caso de abuso”, indica.