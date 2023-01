Conheça a cidade goiana que já era habitada há mais de 11 mil anos e guarda muitas belezas

Não é segredo pra ninguém que Goiás é um estado com diversas belezas naturais que atraem visitantes de todo o país. No entanto, uma cidade localizada na região Sudoeste carrega muito mais do que belas paisagens.

A quase 400 km de Goiânia, Serranópolis é um município que já era habitado há mais de 11 mil anos, segundo evidências arqueológicas encontradas na região.

Dentre os tesouros históricos achados no local estão pinturas rupestres, crânios humanos do período pré-colonial, de 03 a 04 mil anos, além de vestígios de ocupação da era paleolítica.

Alguns dos pontos turísticos da cidade que os turistas podem visitar estão os sítios arqueológicos, cachoeiras, grutas, corredeiras, paisagens do cerrado, dentre outras.

Para dias de calor, uma boa pedida são as cachoeiras do Corcovado, Canguçú, Barra do Douradinho e da Ponte de Pedra.

Existem também passeios históricos para se fazer na cidade são o Museu de História Natural da Serra do Cafezal e os sítios arqueológicos da Pousada das Araras e da Gruta do Diogo.

Outras belezas naturais em Serranópolis que merece a visita do turista é a pirâmide em arenito na Serra das Araras.