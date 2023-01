Descoberto o que funcionária de aeroporto fazia depois que atendia passageiros com cartão de crédito

Em Lisboa (Portugal), repercute o caso de uma funcionária de aeroporto que estava causando desconfiança nos colegas de trabalho.

Ela foi presa em flagrante tirando fotos dos cartões de crédito de passageiros. Com os dados em mãos, fazia compras online e deixava os clientes envidados.

Um prejuízo de ainda não foi totalmente calculado pelas autoridades, que investigam o caso. Segundo o SIC Notícias, a mulher comprava principalmente itens de beleza e cosméticos.

Entre as compras feitas, os investigadores identificaram o lançamento de € 1.400 euros (cerca de R$ 7.800) no cartão de um passageiro.

Consta nos autos que a funcionária do aeroporto tinha acesso aos cartões durante o momento do check-in e do embarque dos passageiros.

Detida pela polícia, ela pode ter uma pena que varia de 02 a 08 anos para o crime equivalente a furto mediante fraude eletrônica.