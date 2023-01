Gato foi confundido com onça e solto no mato? Corpo de Bombeiros se pronuncia após história viralizar

Viralizou na internet o caso de um gato de raça, com aparência semelhante a uma onça, que foi capturado em um condomínio de luxo por engano, nesta terça-feira (10). O Corpo de Bombeiros se pronunciou sobre o ocorrido e a história pôde ter final feliz.

Segundo a corporação, os socorristas foram acionados no bairro Belvedere, na região nobre de Belo Horizonte (MG), pois os moradores haviam encontrado o felino próximo ao playground e o animal estava apresentando um comportamento agressivo.

Na verdade, tratava-se da Massinha, uma gata da raça Bengal, também conhecida como gata-de-bengala, avaliada em R$ 7 mil, de apenas sete meses de vida.

O tutor dela, médico veterinário e ator, Rodrigo Cali explicou que só deu falta do pet às 07h da manhã, quando recebeu as notificações do condomínio, contando que haviam encontrado um animal silvestre e ele teria sido resgatado.

Em nota, a corporação pontuou que não houve “confusão” sobre a espécie. De fato, os socorristas acreditaram ser um gato-do-mato e realizaram a captura em segurança.

“Segundo informações dos solicitantes, o animal estava a cerca de 02 dias, próximo a um playground na área do condomínio, muito agressivo e acuado. […] Chegando no local a guarnição identificou que não se tratava de uma onça, mas de um gato (aparentemente gato-do-mato)”, disse.

“Durante seu o manejo, não foi verificada nenhuma identificação do tutor visível por coleira ou outro dispositivo. Por não se tratar de onça, os militares buscaram informações com os vigilantes do condomínio, se haviam recebido alguma denúncia de animal perdido. Eles relataram que o referido animal não era de nenhum morador do local”, completaram.

Final feliz

O médico veterinário permaneceu durante toda esta terça-feira (10) buscando pela gata Massinha, acompanhado da equipe militar, que retornou para solucionar o caso. Com sorte, por volta de 20h15, encontraram o animal perdido na mata.

Ao jornal O Tempo, o tutor explicou que o felino só saiu do mato após ouvir a voz da filha dele, que convive bastante com a filhote. “É um alívio”, desabafou Rodrigo.