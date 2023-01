Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha, de 05 anos, em Anápolis

Um homem foi preso nesta segunda-feira (09), suspeito de estuprar a própria filha, de apenas 05 anos de idade, em Anápolis.

O crime foi identificado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que verificou, após exame de corpo de delito, que havia indícios de agressão sexual nas partes íntimas da criança.

Os abusos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil após a mãe de uma amiga que brincava com a vítima gravar relatos e encaminhá-los para investigação do caso. A informação foi confirmada pela delegada da DPCA, Kenia Segantini, ao G1.

Responsável pelo caso, a policial apontou que segundo a criança foram atos libidinosos e não houve penetração.

Logo que as investigações se iniciaram, o pai suspeito do crime fugiu de Anápolis, mas pouco tempo depois foi localizado e preso temporariamente.

O homem já era um antigo conhecido da polícia, tendo passagens por violência doméstica contra a mãe da garotinha e uso de drogas.

A delegada informou que, na época do crime, a garotinha vivia apenas com o pai e com o irmão, de 08 anos. A mãe teve conhecimento dos abusos apenas após o caso ser denunciado.

Agora, ambas as crianças devem permanecer morando com a avó paterna.