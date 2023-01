Influenciadora digital que superou AVC emociona a web com história de vida

Com uma emocionante história de vida, Fernanda Marques Balestrini, de 24 anos, vem conquistando as redes sociais e motivando as pessoas a viverem de forma mais leve.

Fernanda sofreu, aos 09 anos de idade, um acidente Vascular Cerebral (AVC), que afetou o lado esquerdo do cérebro. Mas nem por isso desanimou.

A digital influencer, embora tenha raízes em Mato Grosso tem forte vínculo com Anápolis, onde, inclusive, vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por meio das redes sociais, a influenciadora conta que, como qualquer outro dia normal da infância, ela estava se arrumando para ir à escola. E foi ali que, de repente, percebeu que a mão direita não se firmava na hora de executar atividades rotineiras.

Assustada, a irmã mais nova de Fernanda gritou pelos pais, que levaram-na às pressas até o hospital. No entanto, ao analisar o estado de saúde, o médico de Barra do Garças (MT), onde cresceu, a transferiu para uma unidade de Goiânia, onde o AVC foi identificado e a jovem precisou ficar internada.

Da doença, vieram adversidades, que não a impedem de tratar o tema com leveza. Nas redes sociais, ela tenta passar esse ensinamento aos quase 35 mil seguidores.

Ao Portal 6, Fernanda Marques revelou que não contou sobre o AVC nas redes sociais com o intuito de viralizar, motivo este que a deixou surpresa e cheia de gratidão quando aconteceu.

“A postagem foi sem intenção de viralizar, mas quando vi que viralizou foi um sentimento de gratidão muito grande, por estar ajudando outras pessoas, por ter o critério da identificação comigo e com meu conteúdo”, contou.

A influenciadora digital afirmou que ficou ainda mais grata pelo fato de que o intuito dela é de conseguir influenciar os outros por meio de tudo que já viveu.

“[Sentimento de gratidão] Por saber que estou na mídia, já que esse é o meu propósito, de influenciar as pessoas por meio da minha história”, pontuou.

Compartilhando a emocionante história de vida no Instagram e TikTok, Fernanda passou a ser reconhecida por onde passa, além de influenciar muitas pessoas que passam, ou já passaram, por situação semelhante.