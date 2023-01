Mascarado leva todo o dinheiro de posto de combustível em Anápolis; detalhes do caso chamam atenção

A Polícia Civil está investigando um furto ocorrido na madrugada da última segunda-feira (09) em um posto de combustível do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O Portal 6 apurou que toda ação do mascarado durou menos de três minutos e foi realizada durante uma queda de energia no estabelecimento.

Ao todo, o suspeito levou R$ 14,5 mil de dois caixas do posto. No momento da ação estavam presentes no local quatro frentistas, que relataram não ter visto o autor do furto.

O responsável pelo caixa e o gerente do dia se encontravam no estabelecimento, mas no intervalo de descanso.

Imagens de câmeras de segurança foram consultadas e os frentistas acreditam que o suspeito pode ser um ex-funcionário do posto.

O caso foi remetido ao 6º Distrito Policial (DP) de Anápolis.