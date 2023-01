Prefeitura de Anápolis deve inaugurar Parque das Águas na próxima semana

Com atraso de quase seis meses após a primeira previsão de entrega, o tão aguardado Parque das Águas, localizado no bairro Jundiaí e prometido para ser o novo cartão postal de Anápolis, deve enfim ser inaugurado no dia 19 de janeiro, às 18h.

A data ainda não está totalmente confirmada, mas fontes da Prefeitura confirmam ao Portal 6 que esta é a meta. O que pode causar nova alteração é o tempo. Se houver previsão de chuva, é possível haver adiamento.

A expectativa é de que a inauguração do Parque das Águas conte com diversas atrações culturais da própria cidade que ainda estão sendo fechadas para o evento.

O novo cartão postal do município estava previsto para ser entregue para a população durante o calendário de comemoração dos 115 anos de Anápolis, mas na época o descerrar da fita ficou para depois.

No início de agosto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente chegou a afirmar que a área de lazer já se encontrava em fase de conclusão e deveria ser inaugurada dentro de 45 dias, o que também não aconteceu.

O Parque das Águas conta com 18 mil metros quadrados aproveitados com uma quadra poliesportiva, campo de futebol, quadras de areia, anfiteatro, gangorras, fontes recreativas, quiosques, playground e muita área verde.