Santander está com vagas abertas com salários que podem chegar até R$ 25 mil

A empresa de tecnologia F1RST, do grupo Santander, está com 100 vagas abertas para contratação de profissionais com experiência em Architect/ Cloud, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Product Owner e Scrum Master.

As oportunidades são para o modelo híbrido de trabalho – com dias presenciais e home office – e abrangem todas as regiões do Brasil.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever, de forma online, por meio do site do Santander. Não há limitação de idade.

Os selecionados terão uma remuneração salarial de até R$ 25 mil por mês, além de benefícios como vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-refeição e remuneração variável.

De acordo com o CIO do Santander Brasil e da F1RST, Luis Bittencourt, os profissionais aprovados no certame também terão a oportunidade de trabalhar com projetos que envolvem tecnologia avançada.

Mais informações sobre as vagas oferecidas podem ser acessadas neste link.