Famílias que perderam entes em acidentes com armas de fogo receberão acolhimento em Anápolis

Na edição do Diário Oficial de Anápolis desta terça-feira (10), o prefeito Roberto Naves (PP) sancionou uma lei que inclui no calendário de eventos de Anápolis a Semana de Sensibilização de Mortes Acidentais por Armas de Fogo.

A data possui o principal intuito de conscientizar e sensibilizar a população a respeito da problemática que anualmente deixa diversas famílias anapolinas enlutadas.

Para fornecer apoio aos pais e mães em luto, a lei prevê a criação de uma rede de acolhimento no Sistema Único de Saúde (SUS) ou Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Os profissionais dos serviços essenciais devem receber capacitação para que possam lidar da melhor maneira com as famílias enlutadas, fornecendo a elas toda a atenção que precisam neste momento de tanta dor.

A lei também aponta que os familiares serão devidamente orientados a respeito dos direitos que possuem que estão previstos em leis e outras normativas.

Por fim, na Semana de Sensibilização de Mortes Acidentais por Armas de Fogo, colocada no calendário municipal para ocorrer anualmente na semana do dia 22 de setembro, serão realizadas diversas atividades com o claro intuito de orientar sobre o luto e contribuir para a sensibilização do tema.