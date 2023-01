Moda entre os jovens de Anápolis pode ser oficialmente proibida em locais públicos

Na última terça-feira (10), o vereador João da Luz (PSC), apresentou um Projeto de Lei para proibir o uso de narguilé e vape em locais públicos de Anápolis.

Moda entre os jovens da cidade, os itens também podem ser banidos em ambientes fechados do município. De acordo com a propositura, as sanções aplicadas serão definidas pelo Poder Executivo municipal.

Na justificativa da matéria, o parlamentar aponta que de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de pessoas fazem o uso de narguilé e vape, podendo ser “a porta de entrada para a dependência do tabaco e de outras drogas”.

A leitura do projeto em Plenário está previsto para o início de fevereiro. Antes da votação, ele terá que passar pelas comissões da Casa.

Em Goiânia, a vereadora Léia Klébia (PSC) apresentou um projeto semelhante e que já está tramitando na Câmara da capital.