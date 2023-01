Câmara de Anápolis arquiva processo contra assessor de vereador que participou de ato terrorista

Após denúncias da participação do servidor público Pablo Moura, da Câmara Municipal de Anápolis, nos atos terroristas que ocorreram no último domingo (08) em Brasília, o atual presidente da Casa, vereador Domingos Paula (PV), decidiu por arquivar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que havia sido aberto.

Na época, o próprio homem registrou e publicou imagens e vídeos no meio do ato extremista, publicando os conteúdos nas redes sociais.

No entanto, mesmo com todas as provas já confirmadas, o presidente da Casa justificou por meio de uma nota à imprensa que entende que a responsabilidade sobre a penalidade é na verdade do vereador Suender Silva (PRTB), já que o funcionário trabalha no gabinete dele.

“Toda e qualquer posição a ser tomada sobre atos ocorridos fora das dependências estruturais da Câmara Municipal de Anápolis, e, relacionados a servidores lotados em gabinete de vereador, são e devem ser tomadas e adotadas pelo próprio parlamentar vinculado ao referido servidor”, afirma por meio da nota.

“Isso, atinente às prerrogativas e os direitos de liberdade e autonomia que cada Parlamentar detém sobre seu gabinete enquanto espaço físico, seus servidores, seu posicionamento político e suas expressões”, finaliza.

Logo após a participação do servidor, o vereador Suender afirmou ao Portal 6 que o assessor está de férias e “tem sua liberdade de ação e pensamento.” Além de se dizer favorável “a qualquer movimento ou manifestação ou posicionamento político, desde que seja de forma pacífica e ordeira.”

O parlamentar também revelou ter conversado com Pablo Moura e que o mesmo teria garantido que não participou dos atos de depredação e vandalismo que ocorreram em Brasília.

Todavia, diante da decisão do presidente da Câmara Municipal, o Portal 6 tentou um novo contato com Suender para perguntá-lo se ele pretende abrir um processo administrativo contra o servidor do seu gabinete, no entanto, o vereador não retornou até o fechamento da matéria.

O espaço seguirá aberto para posicionamento do parlamentar.