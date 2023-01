Motoristas de app tomam atitude após colega ser agredido durante viagem

Motoristas de aplicativo se uniram e tomaram uma atitude solitária após um colega ser agredido durante uma viagem.

A história foi postada no Instagram pelo perfil @uberhistorias. Na legenda, o administrador da página explicou a situação.

“Revolta. Motorista de app foi agredido nessa madrugada por um homem que estava brigando com uma mulher e chamou um carro por app. O motorista chegou para embarcar a passageira e foi agredido de forma covarde! Motoristas fizeram um buzinaço na porta do apartamento do agressor!”.

Enquanto se ouve o barulho das buzinas e de sirenes de polícia, um dos motoristas chama o suspeito para sair do apartamento.

“Sai pra fora, valentão. Chegamos na porta do condomínio onde ele mora, vários moradores estão com a cabeça pra fora, mas o indivíduo mesmo nada, escondido”.

Não foi revelado pelo perfil em qual cidade ocorreu a mobilização e qual foi o desfecho do caso.