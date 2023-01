Período chuvoso traz de volta problemas com buracos em Anápolis

Com as constantes chuvas que estão atingindo Anápolis nos últimos meses, os buracos passaram a aparecer em todas as regiões da cidade. Submersos ou mesmo à vista, eles dão dores de cabeça aos motoristas. Em algumas ruas, há vários deles.

Ao Portal 6, o diretor de Serviços Urbanos da Prefeitura, Albenzio Filho, explicou que o período chuvoso dificulta e retarda a ação de tapa-buracos por vários motivos.

“Além de aumentar os buracos nessa época , a capacidade de atuação na recuperação fica prejudicada. Problema que com chuva, dependemos da usina fabricar o asfalto, dependemos de condições climáticas e técnicas pra poder aplicar a massa asfáltica”, afirmou.

Segundo o diretor, alguns bairros de Anápolis, principalmente aqueles que já são mais antigos e os que foram levantados sem galeria pluvial, estão sendo os mais afetados pelos constantes buracos que estão surgindo com o tempo chuvoso.

“Bairros mais antigos que foram feitos sem infra estrutura, como ausência de galeria e o tipo de asfalto, regiões onde o asfalto foi feito com o tipo TSD, o asfalto frio. Bairros, como por exemplo, o Copacabana , Leblon, Aldeia dos Sonhos, Vale do Sol , Morumbi, Gibran El Hadj, Calixtópolis”, pontuou. Ele também citou Santa Isabel, Vila Formosa, Bairro de Lourdes, São Carlos e Boa Vista.

Albenzio lembrou também que há buracos que são de responsabilidade da Saneago, como determinado por contrato. Estes são aqueles abertos pela estatal para intervenções nas redes de água e esgoto.

A Prefeitura informou que a Agência Reguladora Municipal (ARM) tem ao menos oito equipes no monitoramento e autuação, quando necessário.