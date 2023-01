Construtora está com quase 200 vagas abertas para trabalhar em Goiânia

A construtora Opus Incorporadora, em Goiânia, está com 180 vagas de emprego abertas para diversas funções e áreas.

Os interessados em pleitear uma das oportunidades devem entrar em contato com a construtora para agendar uma entrevista pelo número (62) 9 9841-7506.

As vagas são para os cargos de pintor, armador, ajudante, servente de martelete e cremalheira, carpinteiro, almoxarife, encarregado, administrativo de obra e auxiliar e jovem aprendiz.

No caso das oportunidades para jovem aprendiz, os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e serem estudantes do curso de Engenharia Civil.

Os selecionados no processo seletivo receberão benefícios do Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO), além de vale-transporte e alimentação na obra.