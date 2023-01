Homem estaciona em Goiânia e ouve palavras chocantes ao retornar ao veículo

Um jovem, de 28 anos, foi vítima de racismo praticado pela dona de uma loja de semijoias. O crime aconteceu na última segunda-feira (09), no Setor Marista, em Goiânia.

A confusão começou quando o rapaz estacionou em uma vaga em frente ao estabelecimento para entregar um item rapidamente em um prédio vizinho.

No momento em que ele atravessou a rua, uma vendedora o chamou dizendo que a vaga era privativa e ele respondeu alegando que voltava em dois minutos.

Logo depois, a dona da loja foi até a recepção do prédio e perguntou à recepcionista sobre um carro vermelho e a vítima disse “eu sou o dono do carro branco” e a mulher respondeu dizendo “então você é o folgado”.

“Você é burro? não viu que a vaga era privativa?”, disse ainda a proprietária. Depois que o jovem explicou novamente a situação ela disse: ‘tinha que ser preto mesmo’.

“Bem que as meninas falaram que era um preto. Tinha que ser preto mesmo, preto e burro para colocar o carro em uma vaga privada”, completou.

Segundo a vítima, em nenhum momento ele revidou as ofensas, ele apenas perguntou o porque ela estava falando daquela forma.

Ao voltar para o estacionamento, a proprietária finalizou a discussão dizendo para o rapaz “faz o seguinte, pega seu carro e pare umas duas quadras acima e vem andando porque você é gordo”.

A vítima denunciou à Polícia Civil o crime de injúria racial e relatou ainda que a autora publicou no perfil do Instagram uma foto do carro dele, mostrando a placa. O caso é investigado.