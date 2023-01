Starbucks em Goiás: estado vai ganhar a primeira unidade da maior rede de cafés do mundo

Uma boa notícia para os amantes do café: ainda neste ano, a Starbucks chega a Goiás. A primeira unidade será instalada no Flamboyant Shopping Center, na capital.

Segundo o Curta Mais, a franquia da maior rede de cafés do mundo ficará no piso 1 do centro comercial. É esperado que a inauguração ocorra no próximo semestre.

A filial goiana deve seguir o padrão da marca, com produtos exclusivos como o Starbucks Frappuccino de brigadeiro, além de chás, sucos e comidas rápidas, assim como os famosos cafés especiais.

Os clientes também poderão ter acesso ao programa de fidelidade Starbucks Rewards, que oferece benefícios e recompensas exclusivas para os membros.

Ainda de acordo com o Curta Mais, desde o ano passado a Starbucks estava buscando pontos em Goiânia para abrir uma unidade na capital.