Os diabéticos sabem quem que a partir do momento em que se recebe o diagnóstico, a alimentação precisa ser inteira repensada para se adaptar a nova rotina de vida e assim evitar possíveis problemas que podem ser graves.

Diante da nova realidade, os pacientes com diabetes precisam se adaptar a um novo cardápio totalmente planejado para as suas necessidades específicas, o que inclui reduzir tudo que incluir açúcar.

O diagnóstico acaba por fazer com que se altere a capacidade do organismo de converter a glicose em energia. No entanto, a condição é tratável e em alguns casos, pode até mesmo ser evitada com algumas mudanças simples de hábito.

Por conta dessa alteração, os cuidados com a alimentação são de extrema importância, ainda mais quando os alimentos consumidos no cotidiano contam com um alto índice glicêmico.

Pensando nisso, separamos algumas frutas que especialistas identificaram que possuem um alto teor de açúcar e por isso, os diabéticos precisam ter uma atenção a mais.

Atenção, diabéticos! Estudo mostra as frutas que mais têm açúcar

Claro que o consumo destes alimentos não é uma proibição para as pessoas diagnosticadas com diabetes, no entanto, é preciso ter um cuidado redobrado para que não interfira em nada.

Por conta da enorme variedade de nutrientes presente nas frutas, elas frequentemente costumam ser indicadas para complementar o cardápio de todos.

Inclusive, no caso dos diabéticos, a United Kingdom Diabetes Foundation realizou um estudo que comprovou que a maioria das frutíferas na verdade possuem baixo índice glicêmico, fato este que contribui para que não eleve drasticamente a concentração de glicose no sangue.

Todavia, uma análise elaborada pela Harvard University School of Medicine identificou quais são as frutas que possuem maior quantidade de açúcar em sua composição.

Segundo o estudo, os alimentos que exigem maior atenção são o abacaxi, a melancia, as uvas passas, mangas e as laranjas.

No caso da preocupação com a elevada quantidade de açúcar, deve-se evitar o consumo de produtos derivados destas frutas frescas, pois são eles que concentram a maior quantidade do ingrediente indesejado.

No entanto, é importante ressaltar que os diabéticos não necessitam cortar por completo estas frutas do cardápio alimentício, sendo então antes necessário passar por uma consulta médica para descobrir qual a melhor dieta para o seu tipo de caso em específico e qual a melhor alimentação a se seguir

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!