Se você tem um celular, você com toda certeza já deve ter escutado um certo aviso para não deixar o celular carregando durante a noite, pois isso deixa a bateria viciada. No entanto, a afirmação segue deixando muitas pessoas em dúvida sobre a veracidade da frase.

Afinal, deixar o celular carregando todos os dias durante à noite é algo capaz realmente de influenciar a durabilidade da bateria do aparelho ou não?

Para acabar de vez com as dúvidas, o Portal 6 traz aqui a resposta para esse dilema. Então, leia o conteúdo abaixo e descubra.

Carregar o celular todas as noites deixa a bateria viciada? Descubra a resposta

Ao comprarmos um celular, é normal que algumas dúvidas sobre como usar o aparelho da melhor forma possível surjam no meio do caminho.

Uma das mais comuns entre os proprietários do telefone, é sobre o carregamento dele. Isso porque muitas pessoas alegam que deixar o celular carregando durante a noite pode deixar a bateria viciada.

Apesar da afirmação ser um dizer um tanto comum entre os portadores do aparelho, a resposta é um pouco diferente do que muita gente pensa.

Na realidade, a questão irá depender do tipo, modelo, idade e marca do telefone móvel que você possui. Isso porque, dependendo da idade do seu aparelho, alguns componentes podem, ou não, estar ultrapassados e até em má qualidade.

Outra questão que também pode influenciar quem carrega o aparelho todas as noites é o tipo de bateria. Caso o seu aparelho tenha uma bateria de lítio, a chance dela ficar viciada é bem baixa.

O motivo? Ela é um componente inteligente. Ou seja, quando o aparelho atinge 100% do carregamento ela automaticamente para de carregar para não viciar a bateria.

Então, se o seu celular não tiver este tipo de item, evite-o deixar carregando durante toda à noite.

