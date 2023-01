Motoristas abandonam veículos após acidente e quebra de muro de comércio, em Anápolis

Um acidente de trânsito seguido pelo abandono dos veículos envolvidos acabou por causar um grande prejuízo para o dono de uma marmoraria localizada no bairro Parque Brasília, em Anápolis, na madrugada deste sábado (14).

O Portal 6 apurou que após o ocorrido, um Hyundai Creta ficou parado no meio da rua impedindo o fluxo do trânsito, enquanto que o Chery Tigoo entrou no interior do estabelecimento, quebrando o muro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para apurar os fatos e ao chegar no endereço indicado, se deparou com o primeiro veículo abandonado com a frente destruída e o segundo, que atravessou a marmoraria, com estragos na parte traseira e frontal.

Nenhum dos condutores envolvidos no acidente estavam presentes no local quando os policiais chegaram, já que abandonaram os carros.

Como não havia ninguém na cena, os dois veículos foram encaminhados para o pátio da polícia.

O dono da marmoraria esteve presente no endereço, no entanto não soube indicar qual teria sido o tamanho do prejuízo.

Os militares então indicaram que assim que obtivesse os valores, o proprietário buscasse realizar uma denúncia na delegacia.